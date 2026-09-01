Мэл Гибсон извинился за насмешки над сурдопереводчиком на фестивале в Торонто

Фото: AP/Rob Grabowski

Актер и режиссер Мэл Гибсон принес публичные извинения за то, что передразнил сурдопереводчика во время выступления на фанатском фестивале Fan Expo Canada в Торонто, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The New York Times.

Скандальный эпизод произошел, когда 70-летний артист под овации зрителей вышел на сцену. Гибсон сразу же начал воспроизводить жесты переводчика неупорядоченными движениями рук.

После выступления актер отправился в холл, где продолжил продавать автографы на фотографиях. Также поклонники могли сфотографироваться с ним за 275 долларов.

Критика в адрес Гибсона обрушилась уже после завершения фестиваля. Некоторые зрители сочли его действия оскорбительными.

Актер заявил, что в голове творится "полная неразбериха", когда человека выталкивают на сцену под свет прожектора.

"Я, безусловно, приношу извинения всем, кого это расстроило, мой поступок был бездумной глупостью", – заявил актер.

Гибсон уже приносил публичные извинения раньше. В 2006 году его задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде, и тогда он позволил себе антисемитские заявления. Спустя пять лет суд признал его виновным в избиении бывшей возлюбленной.

Ранее певец Григорий Лепс принес извинения за то, что выразил сочувствие семьям, имеющим месячный доход в 200–300 тысяч рублей. Данное заявление о зарплатах музыкант адресовал певцу и предпринимателю Эмину Агаларову.

После этого в соцсетях пользователи стали писать, что Лепс потерял связь с реальностью, ведь многие семьи живут на еще меньшие суммы и к тому же выплачивают кредиты. Сам артист добавил, что относится с большим уважением к людям, которые зарабатывают на жизнь честным трудом и каждый день решают нелегкие вопросы.

