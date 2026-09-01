Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Для педагогов в образовательном пространстве "Сферум" на платформе MAX запустили сервис полезных уведомлений "Напоминатель". Об этом сообщили в компании VK.

С помощью нового инструмента учителя могут создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Пользователь задает название и описание, выбирает дату и время отправки либо отправляет сообщение сразу.

Кроме того, в течение сентября на платформе появится сервис "Викторины и тесты" для проверки знаний. Он позволит создавать собственные викторины или использовать готовые тесты, а также запускать индивидуальные и командные соревнования между классами и школами.

Еще одним нововведением стала функция трансляций. Педагоги смогут использовать ее для дистанционных собраний, совещаний и вебинаров. Подключиться к трансляции можно даже без профиля в "Сферуме" или MAX.

Ранее пользователи MAX на Android получили возможность создавать каналы и делать из приватного общедоступный. Нужно зайти в раздел "Чаты", нажать "Создать канал", выбрать фото, придумать название и описание, после чего подтвердить создание.

Затем следует перейти к цифровому ID, нажать кнопку "Добавить документы", изменить тип канала на "Публичный" и придумать ссылку с никнеймом.