Россиянам потребуется электронное разрешение для въезда в Казахстан

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Россияне, как и граждане других стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, будут обязаны оформлять электронное разрешение на въезд в республику, сообщил РИА Новости оператор цифровой платформы Kazakhstan Electronic Travel Authorization (QazETA).

24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил документ, вносящий изменения в миграционное законодательство. Эти поправки начали действовать с 25 августа. При этом до 1 ноября система электронных разрешений QazETA функционирует в тестовом режиме, поэтому отсутствие такого разрешения на данный момент не служит поводом для отказа во въезде.

Обязательность разрешения вводится поэтапно: с 1 ноября – для авиапассажиров международных рейсов; с 15 ноября – для въезжающих на автотранспорте через границы с государствами вне ЕАЭС; с 30 ноября – на автомобильных КПП на границах со странами ЕАЭС; с 15 декабря – для пассажиров поездов и прибывающих морским путем.

Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно будет подать не позднее чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение QazETA.

Ранее появлялась информация, что с 15 сентября в Таиланде вступает в силу решение властей об уменьшении срока безвизового пребывания для иностранных туристов с 60 до 30 дней. Прежнее постановление, дававшее право на 60 дней без визы гражданам 93 стран и территорий, полностью утрачивает силу. Это касается и россиян.

