01 сентября, 12:06Политика
ВС РФ взяли под контроль Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области
Фото: МАХ/"Минобороны России"
ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" заняли первый населенный пункт и смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций противника.
Новопавловку, в свою очередь, отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Днепр".
Ранее российские военные взяли под контроль такие пункты, как Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также село Храповщина в Сумской области. При этом замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине задачи решаются аккуратно, чтобы не допустить лишних потерь и разрушений.