Фото: МАХ/"Минобороны России"

ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" заняли первый населенный пункт и смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций противника.

Новопавловку, в свою очередь, отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Днепр".

Ранее российские военные взяли под контроль такие пункты, как Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также село Храповщина в Сумской области. При этом замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине задачи решаются аккуратно, чтобы не допустить лишних потерь и разрушений.

