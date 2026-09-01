Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 12:06

Политика

ВС РФ взяли под контроль Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" заняли первый населенный пункт и смогли продвинуться вглубь оборонительных позиций противника.

Новопавловку, в свою очередь, отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Днепр".

Ранее российские военные взяли под контроль такие пункты, как Рубежное и Новоандреевка в ДНР, а также село Храповщина в Сумской области. При этом замглавы МИД России Михаил Галузин подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине задачи решаются аккуратно, чтобы не допустить лишних потерь и разрушений.

Читайте также


политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика