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01 сентября, 11:32

Происшествия

Летевший из Уфы в Анталью самолет экстренно приземлился в аэропорту турецкого Кайсери

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет турецкой авиакомпании Corendon, выполнявший рейс из Уфы в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Кайсери из-за технических проблем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань.

В настоящее время пассажиры находятся в здании аэровокзала и ожидают вылета в Анталью. Для их доставки авиакомпания направит в Кайсери дополнительный пустой борт.

При этом, как сообщает SHOT в MAX, у самолета отказал правый двигатель. В связи с этим экипаж принял решение вынужденно совершить посадку.

На борту воздушного судна находились 160 человек, в том числе россияне, никто не пострадал. Сейчас самолет якобы временно отстранили от полетов.

Ранее у самолета авиакомпании Nordwind рейса Уфа – Бохтар во время снижения произошла разгерметизация. Несмотря на ЧП, экипажу удалось благополучно посадить лайнер на аэродроме Бохтара в Таджикистане.

В конце августа швейцарский самолет Boeing 777-300ER, выполнявший рейс из Чикаго в Цюрих, также подал сигнал бедствия и изменил курс над Атлантическим океаном. Борт перенаправили в аэропорт на острове Терсейра, где самолет благополучно приземлился.

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