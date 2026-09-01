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01 сентября, 11:01

Экономика

Титов заявил о неустойчивости "режима берсерка" в экономике

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Полная переориентация экономики на нужды войны напоминает "режим берсерка". Такая схема хозяйственной системы не отличается высокой надежностью, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в преддверии Восточного экономического форума.

"Это такой "режим берсерка", который может существовать лишь крайне ограниченное время и о необходимости которого надо сто раз задуматься", – приводит слова Титова РБК.

По его словам, военная и гражданская экономики всегда сосуществовали в симбиозе, однако ключевое значение имеет их соотношение. Если весь хозяйственный комплекс мобилизован на военные нужды, возникает риск перехода в "режим берсерка".

При этом Титов признал, что многие технические изобретения, полезные для гражданского общества, появились именно в недрах военно-промышленного комплекса.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика по своей устойчивости напоминает верблюда. Он напомнил, что это животное может выжить даже в самых неблагоприятных условиях.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

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