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01 сентября, 10:40

Политика

Во Франции назвали катастрофой для ЕС отказ Бельгии обсуждать активы РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал катастрофой для Евросоюза отказ Бельгии обсуждать использование замороженных активов России. Об этом пишет RT со ссылкой на политика.

"Хорошие новости для мира! Бельгия закрывает дверь для использования российских активов в интересах Украины!" – написал он в соцсети Х.

Ранее Бельгия отказалась обсуждать предложение ряда стран ЕС об изъятии замороженных российских активов. Министр обороны и внешней торговли королевства Тео Франкен назвал эту дверь закрытой в своем ответе на вопрос о письме Швеции, Польши, Нидерландов и Испании.

Авторы обращения призвали возобновить дискуссию об экспроприации и использовании 200 миллиардов евро суверенных активов России для поддержки боевых действий Украины.

Кроме того, власти Швейцарии также признавали, что не видят правовых оснований для изъятия замороженных активов России. В настоящее время в стране отсутствуют юридические механизмы для конфискации частных средств, полученных законным путем, а также активов российского Центробанка.

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