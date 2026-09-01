Водителей на МКАД и в ТиНАО предупредили о сезоне гона у лосей

Фото: 123RF.com/dimek

Столичный Дептранс предупредил автомобилистов о сезоне гона у лосей. В этот период животные теряют осторожность и могут неожиданно выходить на проезжую часть, сообщили в пресс-службе ведомства в MAX.

Брачный период у лосей продлится до октября. Наибольший риск столкновения с животными сохраняется на МКАД в районе национального парка "Лосиный остров" и Измайловского лесопарка, а также в ТиНАО, где много лесов и рек. Опасные участки есть и на вылетных магистралях рядом с зелеными зонами.

В таких местах установлены дорожные знаки 1.27 "Дикие животные" – всего в Москве их 43. На МКАД, Московском скоростном диаметре и ключевых магистралях работают камеры видеоаналитики, которые фиксируют 15 типов опасных ситуаций, включая выход животных на дорогу.

При обнаружении лося сигнал поступает в Ситуационный центр ЦОДД. Специалисты вызывают профильные службы, которые помогают вернуть животное в естественную среду обитания. Параллельно на место выезжает ближайший экипаж Дорожного патруля.

Как ранее напомнил автоюрист Лев Воропаев, при столкновении с лосем важно остановить машину и вызвать сотрудников ГАИ. Сделать это нужно, даже если животное не погибло и убежало в лес.

Если водитель покинул место ДТП, его могут привлечь к ответственности. Также важно учитывать, что, если животное погибло, придется заплатить государству так называемую компенсацию за причинение вреда животному миру.