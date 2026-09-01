Медведев поздравил школьников и студентов с Днем знаний

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил учеников, студентов, учителей и преподавателей с Днем знаний. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

В обращении Медведев отметил, что новый учебный год в России начинают почти 18 миллионов школьников и 9 миллионов студентов колледжей и университетов. Он пожелал всем интересного и плодотворного учебного года.

С праздником всех учащихся поздравила также официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости. На брифинге она напомнила, что 1 сентября стало официальным праздником 15 июня 1984 года, с тех пор первый урок в этот день часто назывался уроком мира.

"Мне кажется, это было сделано глубоко, и символично, и исторично, что 1 сентября – праздник, День знаний. Первый урок был посвящен миру как напоминание о том, к какой трагедии может привести война, тем более мировая", – отметила дипломат, пожелав школьникам и студентам успехов в учебе и мирного неба над головой.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что развитие системы образования является одним из приоритетов государства.

"Для миллионов обучающихся начинается новый учебный год. 1 сентября – особенный день для первоклассников и первокурсников. Впереди у школьников время открытий, изучения интересных предметов, а также важные уроки и задания, а у студентов – получения навыков, выбранной профессии", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Политик указал, что в рамках нацпроектов в регионах продолжается строительство школ, кампусов, учебно-производственных комплексов и мастерских. По словам Мишустина, полученные знания и навыки позволят молодежи развивать цифровую экономику и содействовать достижению технологического лидерства России.

Премьер также выразил признательность преподавателям и учителям, которые раскрывают способности учеников, помогают им познавать окружающий мир и верить в собственные силы. Глава правительства пожелал всем плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.

С праздником россиян ранее поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, что школьников и студентов в новом учебном году ждут новые знания, открытия и возможность расширить кругозор. Он призвал ребят не бояться трудностей и верить в свои силы.