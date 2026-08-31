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31 августа, 13:19

Общество

Более 60 мероприятий ко Дню знаний подготовили парки Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 60 мероприятий ко Дню знаний пройдет в парках Москвы в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Дети и их родители смогут увидеть концерты, научные шоу и спектакли, поучаствовать в мастер-классах и спортивных состязаниях, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Например, в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" 31 августа до 14:00 проведут творческое занятие. В павильоне "Лекторий" участники сделают открытки, используя декоративные элементы и необычные техники. Вход свободный.

Одна из самых насыщенных программ 1 сентября ожидается в Лианозовском парке. С 12:00 до 19:00 на центральной площади пройдет праздник "Территория счастливого детства". Посетителям будут доступны фотозона, творческие занятия, игротека, мастер-классы по созданию книжных закладок и работе с 3D-ручками. Дети смогут поучаствовать в анимационной программе и сделать аквагрим на школьную тему.

В парке "Сокольники" 1 сентября в центральной прогулочной зоне также запланирован праздник. В 15:00 на эстраде "Ротонда" стартует анимационная программа для юных гостей, а в 17:00 – научное шоу. Вход свободный.

Вместе с тем 1 сентября Российская телевизионная и радиовещательная сеть запустит праздничную архитектурно-художественную подсветку телебашен. На Останкинской телебашне можно будет увидеть ролик с надписями "С Днем знаний!" и "1 сентября". Также там будут изображения школьной доски, лабораторных колб и осенних листьев.

В московских школах 1 сентября вместо звонков включат песни

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Сюжет: Лето в Москве
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