The Times of India: в Индии тигр утащил фермера в овраг и загрыз

Фото: depositphotos/Jearud

В индийском штате Махараштра тигр напал на 52-летнего фермера, работавшего на хлопковом поле. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

Инцидент произошел утром 27 августа в деревне Бхамбора. Чарандас Васудев Икхе полол участок, а его жена и сын находились на соседнем поле. В это время хищник выскочил из зарослей, схватил мужчину и утащил примерно на 60 метров в овраг.

Сын направился к отцу, чтобы позвать его на завтрак, но увидел кровь и следы волочения. Его крик привлек соседей, которые спугнули зверя, однако фермер скончался от потери крови. На место прибыли полиция и лесники.

В тот же день в деревне еще один 20-летний житель едва избежал встречи с тигром, возвращаясь с водой со стороны реки. Местные жители потребовали от властей поймать животное, которое, по их словам, не раз нападало на скот. В настоящее время ведутся поиски.

Ранее тигр напал на сотрудника тайского заповедника Хуайкхакхэнг, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и убил его. Специалисты указали, что мотивом не мог быть голод, так как вокруг много добычи, а животные этого вида обычно не приближаются к людям. После трагедии заповедник на время закрыли.