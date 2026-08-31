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31 августа, 10:35

Происшествия

Двое жителей Крыма задержаны за передачу Киеву сведений о ВС РФ

Фото: nac.gov.ru

Российские силовики задержали двух жителей Крыма, которые передавали Украине информацию о ВС РФ и организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ) для подготовки терактов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, россиян завербовал в иностранном мессенджере сотрудник Сил спецопераций Вооруженных сил Украины. По его заданию граждане передавали данные о дислокации в регионе объектов Минобороны РФ и передвижении военной техники, а также распространяли в Сети проукраинские националистические материалы и организовывали на территории полуострова тайники с СВУ.

Во время обысков у задержанных нашли и изъяли четыре самодельных взрывных устройства общей массой взрывчатого вещества зарубежного производства более 5 килограммов, а также телефон с перепиской с украинским куратором.

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, а также о незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты дали признательные показания.

Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже. По словам правоохранителей, женщина передавала украинской стороне сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории Мариупольского муниципального округа. Она заключена под стражу.

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