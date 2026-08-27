Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 12:24

Происшествия

ФСБ задержала жительницу Мариуполя, передававшую Киеву сведения о ВС РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже жительницу Мариуполя 1989 года рождения. По данным ФСБ, она передавала украинским силовикам информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории Мариупольского муниципального округа, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По его информации, гражданка Украины по своей инициативе установила контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Женщину заключили под стражу.

Ранее житель Евпатории был задержан за передачу Службе безопасности Украины сведений об объектах Вооруженных сил РФ. По данным ФСБ, россиянин с помощью Telegram связался с сотрудником СБУ и по его приказу направил представителю иностранной спецслужбы фото- и видеоматериалы, в которых содержатся сведения о местах дислокации в регионе объектов российской армии.

Кроме того, он проводил доразведку адресов проживания военных Черноморского флота и общественных деятелей в Крыму за денежное вознаграждение. Злоумышленник также искал в открытых телекоммуникационных сетях данные о сотрудниках полиции. Подозреваемый в госизмене арестован.

Читайте также


происшествиярегионы

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика