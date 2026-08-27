ФСБ задержала жительницу Мариуполя, передававшую Киеву сведения о ВС РФ

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Российские спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже жительницу Мариуполя 1989 года рождения. По данным ФСБ, она передавала украинским силовикам информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории Мариупольского муниципального округа, сообщает Центр общественных связей ведомства.

По его информации, гражданка Украины по своей инициативе установила контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Женщину заключили под стражу.

Ранее житель Евпатории был задержан за передачу Службе безопасности Украины сведений об объектах Вооруженных сил РФ. По данным ФСБ, россиянин с помощью Telegram связался с сотрудником СБУ и по его приказу направил представителю иностранной спецслужбы фото- и видеоматериалы, в которых содержатся сведения о местах дислокации в регионе объектов российской армии.

Кроме того, он проводил доразведку адресов проживания военных Черноморского флота и общественных деятелей в Крыму за денежное вознаграждение. Злоумышленник также искал в открытых телекоммуникационных сетях данные о сотрудниках полиции. Подозреваемый в госизмене арестован.

