НСПК представила единый визуальный стиль универсального QR-кода

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Национальная система платежных карт (НСПК) разработала и внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода, сообщили в пресс-службе организации.

Единый визуальный символ технологии введут для платежных QR-кодов, размещаемых в кассовых зонах, а также в интернет-магазинах. Указанное обозначение будет применяться повсеместно – и в офлайн-пространстве, и в онлайн-среде.

Переход на новый формат для предпринимателей будет бесшовным: необходимые изменения банки реализуют на своей стороне, без дополнительных действий со стороны бизнеса. Использовать таблички со старым дизайном можно будет до июля 2027 года.

Изменения коснутся и платежных табличек, которые ранее использовались для оплаты через систему быстрых платежей (СБП). Это пластиковые таблички с QR-кодом или NFC-меткой для приема платежей в магазинах.

Хотя такие таблички уже сегодня совместимы с универсальным QR-кодом, их визуальное решение может оставаться без изменений. В переходный период в магазинах одновременно встретятся как таблички старого стиля, так и новые, уже содержащие обозначение универсального QR-кода.

Начиная с 1 сентября 2026 года для безналичной оплаты будет применяться унифицированный QR-код. Для оплаты доступны два варианта действий: первый – отсканировать QR-код камерой мобильного телефона, затем выбрать банковское приложение или другой платежный сервис, проверить сумму и произвести перевод; второй – в приложении банка выбрать сканирование QR-кода, отсканировать, проконтролировать сумму и осуществить перевод.

