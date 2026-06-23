Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 10:36

Экономика

В России начнут блокировать опасные товары на кассах

Фото: 123RF.com/alexvideo70

В России начнут блокировать опасные товары на кассах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

В пояснительной записке указано, что в настоящий момент нет механизма, который бы обеспечивал немедленное прекращение реализации продукции при наличии точной информации о ее несоответствии обязательным требованиям.

Контрольные мероприятия, как правило, проводятся после предварительного уведомления подконтрольного лица и согласования с органами прокуратуры. Однако за период, необходимый для выполнения данных процедур, опасная продукция продолжает находиться в обороте и может реализовываться в иных торговых точках.

Данный законопроект должен создать правовой механизм, который позволит останавливать продажу опасного товара незамедлительно. Для этого должны быть внесены изменения в несколько федеральных законов, в том числе в те, которые регулируют защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, торговую деятельность и государственный контроль.

Вместе с тем в России могут расширить перечень продуктов, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Туда могут включить детское и лечебное питание.

В предложенном списке фигурирует 18 новых позиций, в том числе вся молочная продукция для детского питания, смеси и сухое молоко для раннего возраста, каши, лечебное питание и многое другое.

Читайте также


экономика

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика