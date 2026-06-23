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23 июня, 10:54

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SHOT: минимум 10 россиян заболели лихорадкой денге на Мальдивах

Около 10 россиян заразились лихорадкой денге на Мальдивах – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Около 10 граждан России заразились лихорадкой денге на Мальдивах. Об этом сообщается в канале SHOT в МАХ.

По данным журналистов, россияне заболели на курорте Иру Фуши, считающимся одним из лучших семейных направлений в Индийском океане. Как отметили сами туристы, они заселились в 5-звездочном отеле Sun Siyam Iru Fushi, где были комары. Россияне жаловались на это персоналу отеля, однако сотрудники указали, что были приняты стандартные меры защиты.

По словам россиян, через несколько дней у одного мужчины начали возникать симптомы денге, включая сильную слабость, высокую температуру и головные боли. Двое других россиян перенесли инкубационный период и вернулись в Москву с первыми признаками денге. Они обратились в частную медклинику, где сдали анализы, которые показали низкий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови. В настоящее время они находятся в инфекционной больнице. Заболевание протекает в тяжелой форме.

Кроме того, лихорадкой заразилась семейная пара, которая утверждает, что во время полета в Россию у них поднялась температура до 39–40 градусов. Также заболели 37-летняя москвичка и ее дочь. В больнице у них выявили вирус Коксаки.

Ранее в России был зафиксирован завозной случай заболевания мелиоидозом у вернувшейся из Таиланда туристки. Женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии.

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