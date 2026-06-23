В России зарегистрировали завозной случай мелиоидоза

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В России был зафиксирован завозной случай заболевания мелиоидозом у вернувшейся из Таиланда туристки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В связи с этим россиянам напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна и Океании. Подавляющее большинство эндемичных по мелиоидозу стран являются популярными для туризма, в том числе Вьетнам, Китай, Австралия, Таиланд, Индия и другие.

Мелиоидоз является особо опасным тропическим инфекционным заболеванием. Заражение происходит через прямой контакт кожи с загрязненной бактериями почвой. Заболеваемость увеличивается после ураганов или сильных дождей.

"Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных", – добавили в Роспотребнадзоре.

Основные симптомы заболевания – высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации. В РФ уже регистрировались два случая завоза мелиоидоза из Таиланда – в 2017 и 2024 годах.

"Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест‑система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя", – заключили в ведомстве.

В Таиланде ранее предупредили туристов о возможных вспышках лихорадки денге и других болезней. Это связано с сезоном дождей, который начался 30 мая и продлится до середины октября.

Легко распространяются инфекционные заболевания, в том числе пневмония, грипп, COVID-19, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Также в период дождей опасны такие заболевания, как чикунгунья, лихорадка денге, вирус Зика, малярия.