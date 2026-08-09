Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Шереметьево продолжает принимать и отправлять воздушные суда, однако делает это в особом режиме взаимодействия с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Такой порядок связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения сняли в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.