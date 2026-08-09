Daily Mail: Байден появился на публике после слов сына об ухудшении его здоровья

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Бывший президент США 83-летний Джо Байден впервые вышел на публику после того, как его сын Хантер рассказал о серьезных проблемах со здоровьем отца на фоне рака простаты. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как отмечается в публикации, Байден выглядел ослабшим во время своего первого появления на публике. По данным издания, экс-президента видели выходящим после церковной мессы в Уилмингтоне в американском штате Делавэр.

Как ранее рассказал сын экс-президента США, рак Байдена распространился на кости и другие органы. Это вызывает сильные боли и ухудшает состояние здоровья. Байден-младший назвал состояние своего отца "очень болезненным" и "изнурительным".

Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае 2025 года. Позже в том же году политик прошел курс гормональной и лучевой терапии.

В июле 2026-го СМИ сообщили, что последствия терапии лишили Байдена сил. Большую часть времени он уделяет борьбе с болезнью. Кроме того, экс-президент работает над "формированием своего наследия".