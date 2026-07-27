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27 июля, 13:00

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WP: Джо Байден лечится от метастатического рака

СМИ узнали о деталях борьбы Байдена с раком

Фото: Getty Images/Carsten Koall

Бывший президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает "Газета.ру".

Журналисты уточнили, что после ухода с поста главы государства политик находится в узком кругу близких. Последствия терапии лишили его сил. Большую часть времени Байден сейчас уделяет борьбе с болезнью. Кроме того, экс-президент работает над "формированием своего наследия".

Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае 2025 года. Заболевание имеет агрессивную форму и распространилось на кости.

Заключение было сделано после того, как медики осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили "небольшой узел" на простате, потребовавший дополнительного обследования. Позже в том же году политик прошел курс гормональной и лучевой терапии.

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