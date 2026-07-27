WP: Джо Байден лечится от метастатического рака

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Бывший президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, передает "Газета.ру".

Журналисты уточнили, что после ухода с поста главы государства политик находится в узком кругу близких. Последствия терапии лишили его сил. Большую часть времени Байден сейчас уделяет борьбе с болезнью. Кроме того, экс-президент работает над "формированием своего наследия".

Врачи диагностировали у Байдена рак предстательной железы в мае 2025 года. Заболевание имеет агрессивную форму и распространилось на кости.

Заключение было сделано после того, как медики осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили "небольшой узел" на простате, потребовавший дополнительного обследования. Позже в том же году политик прошел курс гормональной и лучевой терапии.