В США признали несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена

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Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием людям, которые употребляют марихуану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Именно по этому закону обвиняли сына американского экс-президента Джо Байдена Хантера. Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться для него тюремного срока в 15 лет, хотя мужчина признался во владении оружием и одновременном употреблении марихуаны. В результате гособвинение обратилось в Верховный суд.

"Исторические законы, на которые опирается (правительство. – Прим. ред.), были направлены на другие типы людей, сделано это было по другим причинам и работало иным образом", – сказано в судебных документах.

Суд пришел к выводу, что обвинение неправомерно пыталось применить старые законы, направленные против алкоголиков. Кроме того, в этом случае была бы нарушена вторая поправка к Конституции, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.

Байден-младший, употребляя наркотики, владел пистолетом "Кольт". За такое правонарушение ему грозила тюрьма, но экс-президент США перед своим уходом с поста помиловал сына.

Кроме того, Хантер обвинялся в умышленной неуплате налогов в Калифорнии, поскольку, по официальным сведениям, не заплатил свыше 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. В обвинительном заключении прокурор напомнил, что при этом Байден-младший тратил деньги "на наркотики и эскортниц".