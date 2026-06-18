Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 21:57

Политика

В США признали несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена

Фото: ТАСС/AP/Matt Slocum

Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием людям, которые употребляют марихуану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Именно по этому закону обвиняли сына американского экс-президента Джо Байдена Хантера. Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться для него тюремного срока в 15 лет, хотя мужчина признался во владении оружием и одновременном употреблении марихуаны. В результате гособвинение обратилось в Верховный суд.

"Исторические законы, на которые опирается (правительство. – Прим. ред.), были направлены на другие типы людей, сделано это было по другим причинам и работало иным образом", – сказано в судебных документах.

Суд пришел к выводу, что обвинение неправомерно пыталось применить старые законы, направленные против алкоголиков. Кроме того, в этом случае была бы нарушена вторая поправка к Конституции, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.

Байден-младший, употребляя наркотики, владел пистолетом "Кольт". За такое правонарушение ему грозила тюрьма, но экс-президент США перед своим уходом с поста помиловал сына.

Кроме того, Хантер обвинялся в умышленной неуплате налогов в Калифорнии, поскольку, по официальным сведениям, не заплатил свыше 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. В обвинительном заключении прокурор напомнил, что при этом Байден-младший тратил деньги "на наркотики и эскортниц".

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика