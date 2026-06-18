18 июня, 21:28Общество
Священные реликвии Будды и его учеников переданы в Москву из Мьянмы
Фото: vk.com/buddha_temple
Священные реликвии Будды Шакьямуни и его ближайших учеников передали из Мьянмы в московский буддийский храм "Тубден Шедублинг". Об этом сообщил телеграм-канал Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ).
В Россию по приглашению председателя ЦДУБ Геше Йонтена прибыла делегация монахов и монахинь во главе с досточтимым Ши Да Чжэном. В ходе торжественной церемонии гость передал реликвии Йонтену, который также является настоятелем московского храма.
В золотом реликварии хранятся 8 священных предметов, в частности телесная реликвия (праджня шарира) и частица крови Будды, а также реликвии его учеников и 500 архатов – участников первого буддийского собора.
В ЦДУБ отметили, что раньше они находились на хранении в Янгонском музее реликвий Мьянмы, однако теперь будут представлены в постоянной экспозиции в Москве.
В настоящее время реликвии готовят к выставке – вскоре они станут доступны для поклонения в храме "Тубден Шедублинг". Точную дату открытия экспозиции администрация храма объявит позже.
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