Священные реликвии Будды и его учеников переданы в Москву из Мьянмы

Фото: vk.com/buddha_temple

Священные реликвии Будды Шакьямуни и его ближайших учеников передали из Мьянмы в московский буддийский храм "Тубден Шедублинг". Об этом сообщил телеграм-канал Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ).

В Россию по приглашению председателя ЦДУБ Геше Йонтена прибыла делегация монахов и монахинь во главе с досточтимым Ши Да Чжэном. В ходе торжественной церемонии гость передал реликвии Йонтену, который также является настоятелем московского храма.

В золотом реликварии хранятся 8 священных предметов, в частности телесная реликвия (праджня шарира) и частица крови Будды, а также реликвии его учеников и 500 архатов – участников первого буддийского собора.

В ЦДУБ отметили, что раньше они находились на хранении в Янгонском музее реликвий Мьянмы, однако теперь будут представлены в постоянной экспозиции в Москве.

В настоящее время реликвии готовят к выставке – вскоре они станут доступны для поклонения в храме "Тубден Шедублинг". Точную дату открытия экспозиции администрация храма объявит позже.

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