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На саммите "Большой семерки" (G7) наблюдается сплошной негатив, ничего хорошего там, судя по всему, не было. Таким мнением поделился в беседе с ИС "Вести" помощник президента Юрий Ушаков.

Он также рассказал, что российская сторона, организуя саммит с АСЕАН, не думала и не знала о проведении аналогичного мероприятия G7 в близкие даты.

"Когда мы планировали этот саммит, о "семерке" и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане", – отметил Ушаков.

Саммит "Группы семи" проходил во Франции 15–17 июня. Лидеры стран G7 по итогам встречи пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Кроме того, страны "семерки" планируют увеличить поставки Украине систем ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности.

Между тем саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходит в Казани с 17 по 19 июня. Владимир Путин отмечал, что РФ и страны АСЕАН имеют общие нравственные ценности. В частности, Москва и члены ассоциации совместно выступают за формирование справедливой системы мироустройства.