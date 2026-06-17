Путин прибыл в Казань на саммит Россия – АСЕАН

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Владимир Путин прибыл в Казань, где с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия – АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

17 июня в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоится торжественный прием от имени российского лидера, куда приглашены главы делегаций. Начало запланировано на 18:00.

В саммите примут участие все 11 стран, которые входят в ассоциацию. Это Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Восточный Тимор, Мьянма, Лаос, Филиппины, Таиланд, Бруней, Камбоджа и Сингапур.

В рамках мероприятия Путин проведет ряд двусторонних встреч. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Россией и АСЕАН.

