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17 июня, 13:09

Политика

Путин прибыл в Казань на саммит Россия – АСЕАН

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в Казань, где с 17 по 19 июня пройдет саммит Россия – АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

17 июня в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоится торжественный прием от имени российского лидера, куда приглашены главы делегаций. Начало запланировано на 18:00.

В саммите примут участие все 11 стран, которые входят в ассоциацию. Это Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Восточный Тимор, Мьянма, Лаос, Филиппины, Таиланд, Бруней, Камбоджа и Сингапур.

В рамках мероприятия Путин проведет ряд двусторонних встреч. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Россией и АСЕАН.

Путин примет участие в юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани

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