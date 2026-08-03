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03 августа, 09:32

Политика

В ОДКБ допустили применение оружия массового поражения для защиты союзников

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предусматривает возможность использования оружия массового поражения для защиты стран-участниц, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли ядерное оружие появиться в других странах блока.

Дипломат указал, что документ ОДКБ относит к современным вызовам и угрозам коллективной безопасности потенциальный рост числа государств, располагающих военным ядерным потенциалом, а также распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал совместные ядерные учения Германии и Франции, отметив, что страны Европы открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией.

Он также отметил, что милитаризация Германии не секрет и Москва будет вносить корректировки в свои политические и военно‑политические планы, принимая во внимание данный фактор.

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