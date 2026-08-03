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03 августа, 12:19

Происшествия

Пособника телефонных мошенников задержали в Южном Медведкове

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские в Южном Медведкове задержали 42-летнего москвича, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Установлено, что злоумышленники, выдававшие себя за представителей силовых структур, убедили 73-летнюю пенсионерку сообщить им код из СМС, после чего она передала курьерам 2,6 миллиона рублей. В ходе оперативных мероприятий был задержан один из участников схемы, который успел перевести кураторам 1,3 миллиона рублей из полученной суммы.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска на улице Дубравной. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее супружеская пара пенсионеров из Москвы лишилась более 30 миллионов рублей из-за мошеннического чата с названием "Поликлиника". Женщина ввела код и получила сообщение о взломе портала "Госуслуги" с номером для связи. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков и полиции, запугали ее обысками и уголовной ответственностью, а затем убедили, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу.

Пенсионеры пересчитали и упаковали наличные в два свертка, муж передал их курьерам с кодовым словом. Осознали обман пожилые люди только после разговора с дочерью.

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