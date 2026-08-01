Мошенники похитили у пенсионеров из Москвы 30 млн рублей

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Супружеская пара пенсионеров из Москвы лишилась более 30 миллионов рублей в результате действий телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

78-летняя женщина обнаружила в своем телефоне новый чат под названием "поликлиника" и решила его открыть. При попытке входа ей поступил короткий код, который она ввела в приложении. Сразу после этого пенсионерка получила сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги" с номером телефона для связи с якобы компетентными органами.

Испуганная женщина перезвонила по указанному номеру, чем запустила преступную схему. Злоумышленники, представляясь сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, не давая пенсионерке опомниться, выведали у нее сведения о наличии сбережений.

Мошенники убедили женщину, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу, а также запугивали возможными обысками и уголовной ответственностью. В результате пенсионерка и ее супруг согласились передать деньги для "проверки".

Окончательно убедил пожилых людей звонок по видеосвязи от лжеправоохранителя. Пенсионеры продемонстрировали ему все наличные средства, пересчитали и упаковали их в два свертка. Затем муж женщины передал деньги прибывшим курьерам, которые называли кодовое слово. Взамен аферисты вручили пенсионерам документы о приемке и проверке купюр, пообещав вернуть все средства.

Мошенники также организовали доставку коробки, в которой якобы находились уже проверенные денежные купюры. Вскрывать коробку пенсионерам запретили.

Осознали происходящее пожилые люди только после разговора с дочерью. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали представляться сотрудниками Росфинмониторинга и связываться с россиянами через чат-боты в Telegram. Для того, чтобы замаскироваться под официальный ресурс, они используют символику ведомства и сокращение fedsfm в имени чат-бота. При этом у службы нет телеграм-ботов, а ее сотрудники не связываются с гражданами через мессенджеры.

