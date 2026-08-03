К юбилейному Дню строителя в Москве открылась необычная кофейня

Фото: пресс-служба градостроительного комплекса Москва

К 70-й годовщине профессионального праздника строителей в Москве открылась необычная кофейня – поп-ап-пространство "Штаб строительства". Об этом рассказала первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

"Мы приглашаем горожан разделить с нами праздник, наполненный эмоциями, вкусом и летним настроением. Для этого мы превратили площадку сквера Строителей Москвы в кофейню, стилизованную под штаб строительства, где гостей ждут авторские десерты, ароматный кофе и тематические сувениры", – рассказала Дерунова.

Она отметила, что кофейня будет работать в сквере Строителей Москвы на Большой Никитской улице с 3 по 9 августа. Гостей ждут кофейная станция с тематическим авторским меню, лаундж-зона, собранная из привычных материалов городской среды, а также развлекательная программа.

Концепция пространства построена вокруг переосмысленных элементов стройплощадки. Бетонные кольца стали местами для отдыха, металлическая сетка – основой для гамаков, а бетонные кубы – столиками. Частью концепции стало и тематическое меню, которое включило фигурное мороженое, авторские напитки и популярное у москвичей печенье Meltisss с десертом, разработанным специально ко Дню строителя.

Поп-ап-пространство организовано в рамках празднования 70-летия Дня строителя и проекта "Лето в Москве". Подробнее с режимом работы и ассортиментом кофейни можно ознакомиться на сайте проекта stroy-cafe.ru.

Ранее в арт-павильонах проекта "Лето в Москве" представили товары столичных брендов, созданные по мотивам русского фольклора. Уникальные изделия можно приобрести в "Летнем маркете" на Болотной площади, а также в павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат. В ассортименте представлены свечи, предметы декора, керамическая посуда и другие товары.

