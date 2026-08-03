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03 августа, 16:00

Общество

Московские врачи помогли пациентке с мучительной болью при ходьбе

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева избавили женщину от мучительной боли при ходьбе. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

В ведомстве рассказали, что 76-летняя женщина на протяжении многих лет жила с "шишкой" на стопе – вальгусной деформацией. Операцию она откладывала из-за страха перед вмешательством, однако боль усилилась, и ходить стало трудно.

Врач – травматолог-ортопед провел пациентке операцию и восстановил правильное положение большого пальца и строение стопы. После этого боль у женщины ушла. Теперь ей необходимо пройти реабилитацию.

"Если при ходьбе появляется боль или дискомфорт, не откладывайте визит к врачу – московские специалисты помогут разобраться в причине и подобрать лечение", – говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Подольске врачи спасли пожилую женщину, которая проглотила зуб с циркониевой коронкой. В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили зуб на глубине примерно 35 сантиметров от резцов, при этом коронка была вклинена в сужение пищевода. Несмотря на трудности, операция прошла успешно.

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