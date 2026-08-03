Повар Джейми Оливер предложил запретить жевательную резинку в Великобритании

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Британский телеведущий, повар и автор кулинарных книг Джейми Оливер во время презентации новой книги выступил с предложением запретить в Соединенном Королевстве жевательную резинку, сообщает The Daily Telegraph.

По его словам, он сделал бы это, если бы мог "что-то запретить".

"На днях я шел по улице, и ее вид был испорчен разными вариантами прилипшей жвачки", – объяснил он.

Повар также призвал мэров городов активнее бороться с грязью и мусором на улицах.

В Великобритании нет запрета на жевательную резинку, но ее выбрасывание на улице считается правонарушением. За это предусмотрен штраф, который составляет от 100 до 150 фунтов, то есть от 10 до 16 тысяч рублей.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко предупредил, что жевательная резинка помогает очищать полость рта от остатков пищи, но при неправильном использовании может привести к гастриту. Он объяснил, что оптимально использовать ее в течение 3–5 минут, поскольку при жевании вырабатывается желудочный сок.

