Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 16:56

В мире

Повар Джейми Оливер предложил запретить жевательную резинку в Великобритании

Фото: ТАСС/Arthur Mola

Британский телеведущий, повар и автор кулинарных книг Джейми Оливер во время презентации новой книги выступил с предложением запретить в Соединенном Королевстве жевательную резинку, сообщает The Daily Telegraph.

По его словам, он сделал бы это, если бы мог "что-то запретить".

"На днях я шел по улице, и ее вид был испорчен разными вариантами прилипшей жвачки", – объяснил он.

Повар также призвал мэров городов активнее бороться с грязью и мусором на улицах.

В Великобритании нет запрета на жевательную резинку, но ее выбрасывание на улице считается правонарушением. За это предусмотрен штраф, который составляет от 100 до 150 фунтов, то есть от 10 до 16 тысяч рублей.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко предупредил, что жевательная резинка помогает очищать полость рта от остатков пищи, но при неправильном использовании может привести к гастриту. Он объяснил, что оптимально использовать ее в течение 3–5 минут, поскольку при жевании вырабатывается желудочный сок.

Читайте также


за рубежом

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика