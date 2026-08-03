Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в США Ольгу Стефанишину. Указ об этом опубликован на сайте украинского лидера.

Стефанишина на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) написала, что сама приняла решение об уходе. Она добавила, что продолжит работать для Украины.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк приняла решение покинуть пост. Причиной послужили разногласия с Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Республиканцы считали, что дипломат не была готова поддержать их стратегию в отношении Украины.

В июле в стране начались масштабные кадровые перестановки. Сначала Верховная рада приняла решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, а также других членов правительства. Затем Михаил Федоров был уволен с поста министра обороны, а Александр Сырский – с поста главнокомандующего украинской армии.

После этого Зеленский назначил главу СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый.

