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20 июля, 18:41

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FT: Зеленский не смог убедить Федорова занять должность в СНБО Украины

Зеленский не смог убедить Федорова занять должность в СНБО Украины

Фото: телеграм-канал FEDOROV

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны страны Михаилу Федорову должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), однако тот ответил отказом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times (FT).

По данным издания, Зеленский провел с Федоровым встречу, которая длилась около 6 часов. Во время разговора украинский лидер также предложил ему несколько других должностей, но все варианты были отклонены.

"Сейчас у него (Федорова. – Прим. ред.) большой рычаг влияния. Он хочет одного: чтобы его восстановили (в должности главы МО. – Прим. ред.)", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Юлию Свириденко. Вместе с ней свои должности покинули и другие члены правительства, в том числе Федоров. После этого президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности главы Минобороны руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмару.

На фоне кадровых перестановок западные СМИ сообщали о возможных разногласиях между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности, журналисты писали о митингах в поддержку бывшего министра обороны и против Сырского, после чего появилась информация о возможной отставке главкома.

Позднее в украинских СМИ появились сообщения об увольнении Сырского с должности. Однако в Генштабе ВСУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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