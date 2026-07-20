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Украинский лидер Владимир Зеленский умолял США и Европу увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) после массированной атаки на Киев, пишет Daily Express.

Зеленский в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам, но это было "безнадежно", уверен автор материала. В частности, несмотря на заявления Белого дома о возможном предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot, перспективы этой идеи остаются неясными.

Ранее СМИ сообщали, что передача лицензии на эти ракеты не окажет влияния на ситуацию на поле боя. Киев не сможет наладить выпуск ракет в те сроки, которые бы как-либо повлияли на развитие событий. Вместо этого реализация инициативы станет лишь тратой ресурсов. В это же время подобное создаст угрозу национальной безопасности США.

Кроме того, российские войска в ходе ночных групповых ударов поразили в Киеве склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1". По данным Минобороны РФ, оказался поражен склад, где собирали и хранили ударные БПЛА АН-196 "Лютый", разведывательные дроны "Лелека-100", а также комплектующие для беспилотников.

