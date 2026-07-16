Армия России поразила склад с дронами "Лютый" и "Лелека-100" в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска в ходе ночных групповых ударов поразили в Киеве склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1". Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, поражен склад предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1", где собирали и хранили ударные БПЛА АН-196 "Лютый", разведывательные дроны "Лелека-100", а также комплектующие для беспилотников.

Кроме того, оборонное ведомство отчиталось об ударе по объекту ПАО "Рапид". На территории логистической компании располагались цеха по сборке БПЛА и склады с иностранными деталями для производства дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.

Кроме того, уничтожены логистические узлы противника. Целями стали три сухогруза с военными грузами, один из которых был ликвидирован в порту Южный, а два других во время ожидания в очереди на разгрузку в Одессе.