Собянин: в направлении Московского региона летело более 200 БПЛА

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Свыше 200 беспилотников пытались пробиться в воздушное пространство Московского региона с вечера четверга, 15 июля, до утра 16-го числа. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Попытки атак, по словам мэра, продолжались до 09:00. Большинство вражеских дронов были перехвачены силами ПВО на дальних подступах. В свою очередь, на подлете к столице удалось уничтожить 10 БПЛА.

На фоне этого аэропорты Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево объявляли о приостановлении приема и выпуска гражданских самолетов. Меры были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов. В настоящее время все авиагавани вернулись к штатному режиму.