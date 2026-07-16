Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ после отклонения апелляции

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Euroclear не признал юрисдикцию российского суда и посчитал требования Центробанка (ЦБ) РФ нелегитимными в Евросоюзе (ЕС). Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Кульков, представляющий интересы компании в суде.

По его словам, Euroclear решительно оспаривает требования Центробанка, которые, исходя из позиции защиты, являются необоснованными.

Арбитражный суд Москвы 15 мая взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Иск ЦБ был удовлетворен в полном объеме. Ответчика обязали выплатить сумму в семи разных валютах.

Euroclear в ответ заявил, что активы ЦБ останутся замороженными. Затем компания направила апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании. Столичный суд отказал, а позднее отклонил еще одну жалобу Euroclear.