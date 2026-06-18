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18 июня, 19:02

Экономика

Суд отказал Euroclear в приостановке взыскания по иску ЦБ РФ

Фото: depositphotos/belchonock

Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, который просил приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании 200 миллиардов евро убытков в пользу Центробанка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника заседания.

"В приостановлении исполнительного производства отказано", – сказал собеседник агентства.

Решение о взыскании Арбитражный суд Москвы принял в мае. Иск ЦБ был удовлетворен в полном объеме. Ответчика обязали выплатить сумму в семи разных валютах.

В ответ на это Euroclear заявил, что активы Центробанка РФ останутся замороженными. Представители депозитария подчеркивали, что подобные иски не признаются правом ЕС, а сам Euroclear не признает юрисдикцию столичного суда. Позже Euroclear Bank направил апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании.

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