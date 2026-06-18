На юго-востоке Москвы начали снимать ограничения движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-востоке Москвы постепенно начали снимать ограничения движения транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время движение открыто на улице Верхние Поля в оба направления, Чагинской улице и участке улицы Капотня от МКАД до 1-го Капотнинского проезда.

Ограничения на дорогах были введены на фоне атаки БПЛА на Московский регион, которая началась утром 18 июня. Всего на подлете к столице сбиты более 190 дронов.

В частности, движение ограничивали на нескольких улицах на юго-востоке столицы и на ряде участков МКАД. Водителям рекомендовали не останавливаться на кольцевой дороге без крайней необходимости. Автобусы в районе Капотня временно следовали по измененным маршрутам.

