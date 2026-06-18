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18 июня, 18:44

В мире

В Бразилии реставраторы превратили статуи Христа и Богородицы в "мультяшных персонажей"

Фото: x.com/Fa1ryNight

В Бразилии реставраторы случайно превратили статуи Иисуса Христа и Богородицы в "мультяшных персонажей", сообщает What's The Jam.

В городе Карму-ду-Кажуру в штате Минас-Жерайс на главной площади стоит скульптура на тему Страстей Христовых – композиция изображает сцены распятия Христа. Приход решил заказать у подрядчика реставрацию, однако полученный результат вызвал скандал.

Рабочие закрасили лица скульптур белой краской, после чего нарисовали им рты и глаза, из-за чего они стали похожи на "мультяшек". Многие верующие сравнили случившееся с покушением на святыню.

В церкви согласились с тем, что реставрация "вызвала дискомфорт", и статуи закрасили. При этом священнослужители не стали называть фирму, которая выполняла заказ.

Позже представители горсовета указали, что реставрация проводилась без согласования с властями. В настоящий момент неизвестно, когда статуи будут отреставрированы заново.

Ранее в городе Малая Вишера в Новгородской области на памятнике Ленина появились нецензурные надписи. Прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела о вандализме.

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