Дело возбуждено из-за нецензурных надписей на памятнике Ленину в Новгородской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уголовное дело о вандализме заведено после появления нецензурных надписей на памятнике Ленину в городе Малая Вишера в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае этого года. В результате выявления нецензурных надписей на монументе прокуратура сочла законным и обоснованным постановление органа дознания о возбуждении дела о вандализме.

Памятник находится в Сквере отважных пожарных в городе Малая Вишера.

В июле 2025 года Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, других сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Закон вносит изменения в статью 243.4 УК России "Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Согласно нововведениям, за подобные действия теперь грозит ответственность по аналогии с действующим законом за уничтожение или повреждение указанных объектов.

