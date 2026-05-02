Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 12:30

Политика

В Вене очистили оскверненный вандалами советский мемориал

Фото: vk.com/rusbotwien

В Вене очистили оскверненный вандалами советский памятник на кладбище Герстхоф. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Австрии.

Речь идет о мемориале воинам СССР, погибшим при освобождении Австрии. Неизвестные лица облили монумент краской. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело для расследования этого акта вандализма.

"В результате оперативного реагирования посольства РФ в Австрийской Республике и взаимодействия с австрийскими компетентными ведомствами оскверненный памятник <...> был приведен в надлежащее состояние. Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен", – уточнили в диппредставительстве.

В ведомстве также выразили надежду на то, что виновные в этом инциденте будут установлены и подобные случаи не повторятся в будущем.

В июле прошлого года депутаты Госдумы приняли закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, других сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Закон вносит изменения в статью 243.4 УК России. Согласно нововведениям, за подобные действия теперь грозит ответственность по аналогии с действующим законодательством за уничтожение или повреждение указанных объектов.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика