ГД приняла закон о введении уголовной ответственности за осквернение памятников

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Депутаты Госдумы приняли закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, других сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Закон вносит изменения в статью 243.4 УК России (" Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России").

За осквернение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков устанавливается уголовная ответственность по аналогии с действующим законодательством за уничтожение или повреждение указанных объектов.

Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в подмосковных Мытищах. СМИ писали, что из-за детских игр мемориал лишился нескольких надписей. По словам журналистов, дети залезли на него и оторвали таблички.