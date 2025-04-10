В центре Южно-Сахалинска подростки осквернили Вечный огонь

Фото: телеграм-канал "IT SAKH | Цифровое будущее Сахалина"

Группа подростков осквернила Вечный огонь в центре Южно-Сахалинска. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу СУ СК области.

Региональная прокуратура отмечала, что инцидент произошел на мемориальном комплексе Площади Славы 3 апреля. Дети вставляли в Вечный огонь бутылки, топтали пламя, тем самым пытаясь его потушить, указало ведомство. Прокуратура организовала проверку.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.

Ранее суд оштрафовал блогера и дизайнера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов. В своем телеграм-канале он говорил, что не понимает, почему в мавзолеях лежат "напоказ трупики". Он также удивился количеству людей, которые хотят посетить такие места.