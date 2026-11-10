В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу из ружья в квартире

Фото: rosguard.gov.ru

На западе Москвы росгвардейцы задержали мужчину, который в состоянии опьянения устроил стрельбу в квартире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

По информации ведомства, около полуночи патрульный экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о звуках, похожих на стрельбу, в одной из квартир на улице Главмосстроя. Прибыв по адресу, сотрудники узнали от женщины, что произошло, и задержали мужчину. Никто не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что задержанный угрожал своей супруге ружьем и выстрелил в потолок кухни. 50-летний москвич имеет действующее разрешение на охотничье ружье, однако нарушил законодательство в сфере оборота гражданского оружия. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

Ранее мужчина открыл стрельбу из ружья около кафе в городе Котласе Архангельской области. По версии следствия, местный житель не пустил нетрезвого мужчину в заведение общепита с оружием. В ответ злоумышленник выстрелил дробью. Пострадавший получил ранения ног и живота, его госпитализировали.

