10 ноября, 11:07Политика
Кандидат в мэры Степанавана от "Сильной Армении" Геворгян умер в СИЗО
Фото: 123RF.com/mikkiorso
Кандидат в мэры Степанавана от оппозиционной партии "Сильная Армения" Арсен Геворгян скончался в СИЗО, заявила ТАСС руководитель отдела по коммуникациям и связям с общественностью партии Нелли Аветисян.
По ее словам, предварительно установлено, что у него не выдержало сердце.
Геворгян был арестован по обвинению в даче взятки. Его задержанию предшествовали обыски в домах и офисах более десятка сторонников и представителей "Сильной Армении".
В Антикоррупционном комитете Армении уточняли, что 14 граждан задержаны в рамках уголовного дела о даче и получении взятки, содействии в подкупе избирателей в составе группы.
По данным ведомства, "кандидат, возглавляющий список партии "Сильная Армения", на очередных выборах в совет старейшин Степанавана передал взятки нескольким десяткам избирателей в разных населенных пунктах одного и того же района на условиях участия в выборах и голосования за указанную партию".
Кроме того, армянские следователи провели обыски у лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и у руководителя парламентской фракции "Сильной Армении" Нарека Карапетяна. Одновременно обыски шли и по другим адресам.
Расследование ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК Армении. В рамках дела задержали 36 человек.
Позднее Антикоррупционный суд Еревана заключил под стражу Самвела Карапетяна. Он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением в частном секторе.