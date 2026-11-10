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10 ноября, 11:07

Политика

Кандидат в мэры Степанавана от "Сильной Армении" Геворгян умер в СИЗО

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Кандидат в мэры Степанавана от оппозиционной партии "Сильная Армения" Арсен Геворгян скончался в СИЗО, заявила ТАСС руководитель отдела по коммуникациям и связям с общественностью партии Нелли Аветисян.

По ее словам, предварительно установлено, что у него не выдержало сердце.

Геворгян был арестован по обвинению в даче взятки. Его задержанию предшествовали обыски в домах и офисах более десятка сторонников и представителей "Сильной Армении".

В Антикоррупционном комитете Армении уточняли, что 14 граждан задержаны в рамках уголовного дела о даче и получении взятки, содействии в подкупе избирателей в составе группы.

По данным ведомства, "кандидат, возглавляющий список партии "Сильная Армения", на очередных выборах в совет старейшин Степанавана передал взятки нескольким десяткам избирателей в разных населенных пунктах одного и того же района на условиях участия в выборах и голосования за указанную партию".

Кроме того, армянские следователи провели обыски у лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и у руководителя парламентской фракции "Сильной Армении" Нарека Карапетяна. Одновременно обыски шли и по другим адресам.

Расследование ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК Армении. В рамках дела задержали 36 человек.

Позднее Антикоррупционный суд Еревана заключил под стражу Самвела Карапетяна. Он проходит по делу о злоупотреблении служебным положением в частном секторе.

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