Армянские силовики задержали оппозиционера Самвела Карапетяна

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Следственный комитет Армении сообщил о задержании 36 человек в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением в частном секторе и причинении особо крупного ущерба компании "Электрические сети Армении". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Среди задержанных – лидер оппозиционного блока "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян. По данным агентства, сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении увезли политика после обысков в его доме, которые силовики проводили с утра. Мероприятия проводились в рамках дела, расследуемого Главным управлением по экономическим преступлениям и контрабанде Следственного комитета республики.

Как уточнили в ведомстве, прокурор возбудил дело против 36 лиц по 4 эпизодам организации злоупотребления служебным положением в частном секторе, двум эпизодам организации хищения доверенного имущества в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере.

По версии следствия, члены преступной группы, которую организовал и возглавил Карапетян, вместе с отдельными членами совета директоров "Электросетей", гендиректором и его заместителем, а также другими ответственными лицами злоупотребили полномочиями по управлению текущей деятельностью компании ради хищения имущества.

В частности, были привлечены кредитные средства в объемах, "не вытекающих из реальной необходимости обеспечения нормального функционирования компании", а затем необоснованно выплачены дивиденды акционерам, выданы займы и авансы компаниям, аффилированным с "Электросетями" и их ответственными лицами, а также другим организациям.

В результате, по данным следствия, компания понесла убытки в размере 64 585 780 024 драмов – около 179 миллионов долларов.

Обыски следователи проводили утром 4 ноября одновременно в 65 квартирах и по адресам деятельности компаний. В следственных мероприятиях задействованы сотрудники Службы национальной безопасности, министерства внутренних дел и комитета государственных доходов Армении.

Компания "Электрические сети Армении" принадлежит бизнесмену Самвелу Карапетяну, который также возглавляет партию "Сильная Армения".

