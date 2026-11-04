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04 ноября, 11:46

В мире

Партия "Сильная Армения" назвала обыски у своих лидеров паникой Пашиняна

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Gollnow

Обыски в домах лидеров оппозиционной партии "Сильная Армения" вызваны паникой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который терпит неудачу в вопросе принятия новой конституции. Об этом сказано в заявлении партии.

"Пашинян боится, что "Сильная Армения" победит в этой борьбе за независимость, поскольку народ на нашей стороне", – сказано в сообщении.

Вице-спикер армянского парламента, представляющий партию, Арам Вардеванян назвал обыски следствием политического заказа. По его словам, такие действия были ожидаемы, а юриспруденции в них нет.

"Вероятно, это одно из тех предложений (по одобрению оппозицией конституционного референдума. – Прим. ред.), о которых говорили", – заявил Вардеванян, чьи слова передает РИА Новости.

Обыски в квартирах лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции политсилы Нарека Карапетяна начали проводить с утра 4 ноября. В Следственном комитете Армении сообщали, что в рамках уголовного производства, рассматриваемого в Главном управлении по расследованию экономических преступлений, обыски проходят по 65 адресам.

В октябре Пашинян не исключил проведения досрочных парламентских выборов для принятия новой конституции, если не удастся убедить оппозицию одобрить проект основного закона для вынесения его на референдум. У правящей партии "Гражданский договор" в действующем парламенте нет конституционного большинства для одобрения проекта.

В январе 2024 года Пашинян заявлял, что стране нужна новая конституция, которая обеспечит "жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной.

Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в армянскую конституцию.

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