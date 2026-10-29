Депутаты подрались в парламенте Армении

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Депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" и представители оппозиционных фракций подрались в парламенте республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Потасовка началась после выступления депутата Тарона Чахояна, известного скандальными высказываниями. Словесная перепалка между ним и главой фракции "Сильная Армения" Нареком Карапетяном переросла в драку.

Спикер парламента Рубен Рубинян вызвал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв до 11:00 по московскому времени.

Прошлая драка между представителями "Гражданского договора" и оппозиционерами произошла в начале октября. Тогда причиной конфликта стало выступление депутата Эдгара Казаряна из "Сильной Армении". Он сказал, что Рубинян растратил государственные средства при оформлении премиальных парламентариям.