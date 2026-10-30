Мумия мужчины около трех лет пролежала в петербургской квартире

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мумифицированное тело мужчины около трех лет пролежало в квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Жители пожаловались на запах гнили.

"Полтора месяца назад я почувствовал запах гниющий, когда выходил из квартиры. Думал сначала, что это где-то в коридоре, спустя три дня только понял, что это, наверное, из квартиры соседней", – рассказал один из местных жителей.

Все эти годы квартира была заперта изнутри. Сосед скончавшегося указал, что обращения в управляющую компанию не приносят результата. В УК отказались проводить обработку жилья до завершения расследования.

Мужчина добавил, что трупный запах распространился по вентиляции, а это создает угрозу для здоровья жильцов и нарушает санитарные нормы проживания.

Ранее тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире в Челябинске. По данным СМИ, подозреваемый – сотрудник частного охранного предприятия. Он вернулся из служебной командировки накануне. После убийства женщины и девочки он покончил с собой.