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28 октября, 12:59

Происшествия

Мужчина застрелил сожительницу и ее дочь в Челябинске после возвращения из командировки

Фото: MAX/SHOT

В Челябинске мужчина застрелил свою сожительницу и ее 15-летнюю дочь после возвращения из служебной командировки. По предварительным данным, он застрелил их из пистолета, который не сдал после поездки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Он вчера из служебной командировки вернулся, оружие не сдал", – сказал собеседник агентства.

Тела мужчины, женщины и ее дочери с признаками насильственной смерти обнаружили днем 28 октября в квартире дома на улице Олимпийской в микрорайоне Вишневая Горка. По предварительной версии, после убийства мужчина покончил с собой.

В момент трагедии в квартире находились несколько несовершеннолетних. Двое мальчиков убежали к соседям и спаслись, а грудной ребенок не пострадал.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины на востоке Москвы. По версии следствия, сожитель задушил женщину, а затем, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Московскую область. Позднее он признал вину в содеянном.

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